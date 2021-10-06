دعا صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي الاتحاد الأوروبي للتفكير في استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس (كورونا) كجرعة معززة لمقاومة العدوى، وذلك على خلفية انخفاض فعالية لقاح فايزر.

وقال الصندوق الروسي -في بيان اليوم الثلاثاء- "نظرا لأن الاتحاد الأوروبي بدأ استخدام جرعة معززة على خلفية انخفاض فعالية لقح فايزر، فعليه النظر في لقاح "سبوتنيك لايت" ذي الجرعة الواحدة كجرعة معززة".

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف حتى اللحظة بأي لقاح روسي مضاد لفيروس " كوفيد ــ 19"، ومنها " سبوتنيك ــ V" و" سبوتنيك لغايت".

كما لا تعترف الولايات المتحدة الأمريكية باللقاحات الروسية، ما دفع السلطات الرسمية الروسية إلى اتهام بروكسل وواشنطن بتسيس مسألة اللقاحات المضادة لـ(كورونا).