توجه السفير الصيني لدى الكويت لي مينغ قانغ بالتهنئة إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة مرور من النجاحات والإنجازات منذ تولي سموه ولاية العهد.

وقال قانغ في تصريح صحافي: بمناسبة مرور عام على تولي سمو الشيخ مشعل الأحمد ولاية العهد، أود، وبصفتي سفيرا لجمهورية الصين الشعبية لدى الكويت، الإعراب عن خالص التهاني.

وأشار إلى أنه في العام المنصرم، تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، بذل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد جهودا حثيثة في دفع تقدم البلاد في مختلف الأصعدة والحفاظ على أمان حياة الشعب في ظل تفشي جائحة كوفيد-19، ومواصلة لعب الكويت دورا استثنائيا في الشؤون الإقليمية والدولية، وظل مهتما وداعما لتطور العلاقات الصينية - الكويتية.

وأضاف: إننا إذ نعرب عن فائق احترامنا لذلك، نتمنى لسموه موفور الصحة والعافية، ودوام السداد والتوفيق!

ويصادف العام الحالي الذكرى الـ 50 لتأسيس العلاقات الديبلوماسية بين الصين والكويت، ونتمنى أن يجني التعاون الودي بين البلدين المزيد من الثمار الجديدة في المستقبل تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بما يعود بالخير على البلدين والشعبين!