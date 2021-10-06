تقدمت سفارة سلطنة عُمان في البلاد بخالص الشكر والتقدير إلى دولة الكويت الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعباً لما أعربت عنه من تضامنها الأخوي الصادق مع السلطنة من جراء الإعصار المداري (شاهين)، وفي هذا الشأن تشكر السفارة أيضا كافة البعثات الدبلوماسية ومكاتب الهيئات الدولية و الإقليمية المعتمدة لدى دولة الكويت.

وقال السفير صالح الخروصي في تغريدات على "تويتر": إن مما يثلج الصدر ويخفف من وطأة الإعصار (شاهين) ما غمرنا به أهل الكويت قيادةً وحكومةً وشعباً من مشاعر الود والتعاطف. نسأل الله الرحمة والمغفرة لضحايا الإعصار، والعودة الآمنة للمفقودين، والشفاء العاجل للمصابين. و أن تعود الحياة إلى طبيعتها سريعا في الوطن العزيز.