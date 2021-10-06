أعلنت "إيليوم" الأسترالية للتكنولوجيا الطبية أنها سحبت نحو مئتي ألف من معدات الفحص الذاتي لكوفيد-19 في الولايات المتحدة بسبب احتمال متزايد بتأكيدها إصابات بالخطأ.

وحذرت الوكالة الأميركية للأدوية في بيان الثلاثاء من "خطر نتائج إيجابية - تؤكد الإصابة بكورونا - خاطئة مع الكثير من الاختبارات المنزلية لكوفيد-19 بسبب مشكلة في التصنيع تم كشفها مؤخرا".

وأضافت أن النتائج السلبية - التي تثبت عدم الإصابة بالفيروس - "لم تتأثر بمشكلة التصنيع" على ما يبدو.

وصرح متحدث باسم الشركة الاسترالية في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس الأربعاء أن "إدارة الغذاء والدواء تعمل بشكل وثيق مع +إيليوم+ لتقييم الضوابط الإضافية للتصنيع لدى الشركة والإجراءات التصحيحية الأخرى لضمان حل المشكلة".

وأكد المتحدث أن الخطأ شمل 195 ألفا من أصل 3,5 ملايين من معدات الفحص التي تم شحنها إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك تلك المقدمة إلى وزارة الدفاع لبرامج صحة المجتمع.

وأعلنت الشركة في بيان في الأول من تشرين الأول/أكتوبر أنه تقرر سحب المعدات بعد معلومات عن نتائج خاطئة بمعدلات عالية بشكل غير عادي في دفعات معينة.

وقال شون بارسونز مؤسس الشركة الاسترالية "أقدم اعتذاري الصادق - وشركتنا بأكملها تعتذر - عن أي ضغوط أو مصاعب قد يكون واجهها أشخاص بسبب نتائج إيجابية كاذبة".

وكانت معدات "إيليوم" التي تباع بلا قيود، أول اختبار منزلي سريع لكورونا يحصل على إذن للاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة العام الماضي.

وقالت الشركة إنها استأنفت توزيع معدات الاختبار على تجار التجزئة الأميركيين بعد تحديد سبب المشكلة وتنفيذ ضوابط إضافية.