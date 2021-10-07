ليلى الشافعي



عقدت جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية جمعيتها العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2020، والمؤجلة بسبب جائحة كورونا مساء الثلاثاء بمنطقة الزهراء، وذلك بحضور مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بوزارة الشؤون عبدالعزيز العجمي، حيث ناقشت انتخاب عضو جديد في مجلس إدارة الجمعية لخلو منصب رئيس مجلس الإدارة والذي فاز بالتزكية لعدم تقدم مرشحين للانتخابات. وناقشت عمومية الجمعية التقريرين الإداري والمالي لعام 2020، واطلعت على الميزانية التقديرية للعام الحالي واختارت مراقب الحسابات وحددت مكافأته.



وعقب انتهاء الجمعية العمومية، أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية د. نبيل العون عن اجتماع مجلس الإدارة كاملا بأعضائه الـ 9، لتشكيل المجلس الجديد، وتزكيته لمنصب رئيس مجلس الإدارة، خلفا لرئيسها السابق جاسم العون.



وبهذه المناسبة، قال د.نبيل العون: بحمد الله تمت عملية انتخاب عضو مجلس الإدارة الجديد وتشكيل المجلس بكل اريحية وشفافية وبإشراف من ممثل وزارة الشؤون مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عبدالعزيز العجمي بعد اكتمال النصاب، وأعقبها اجتماع مجلس الإدارة لانتخاب مناصب مجلس الإدارة وهي الرئيس ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق والمدير العام، معربا عن عميق شكره لمجلس إدارة الجمعية على ثقتهم الكبيرة لاختياره في هذا المنصب، مؤكدا سعي مجلس الإدارة الدؤوب لتطوير أعمالها ومشاريعها المحلية والخارجية، وأن يكون عند حسن ظن الجميع.



وأضاف د.نبيل العون ان الجمعية تميزت بدورها الريادي في أزمة كورونا، رغم الآثار المترتبة على الوباء العالمي خلال العام الماضي والحالي، إلا أنها آلت على نفسها الالتزام بتنفيذ مشاريعها الخيرية والإنسانية، وإيصال المساعدات إلى مستحقيها داخل الكويت وخارجها، وساهمت في دعم الجهود الحكومية وتقديم المساعدات للأسر المتعففة والعمالة المتضررة بالتعاون مع وزارات الدولة وعلى رأسها الشؤون والخارجية، وأعمال وجهود الجمعية شهد بها الجميع، وجاءتنا كتب شكر من المسؤولين في الدولة وفي مقدمتهم سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وبقية الوزارات والهيئات.



وأوضح أن الجمعية استطاعت خلال عام الأزمة تنفيذ أنجح حملاتها الإغاثية وهي حملة «شاحنات نواف الخير والعطاء 2021» لإغاثة أشقائنا في سورية واليمن في الفترة من 15 يناير حتى 20 فبراير الماضيين، وحققت نجاحا منقطع النظير بفضل الله تعالى ثم بفضل المحسنين من أهل الكويت والخليج وجمعت 313 شاحنة تكلفتها نحو 1،349 مليون دينار، واستفاد منها 6 ملايين مستفيد يعيشون في 2800 مخيم في سورية واليمن.



وبارك لشعب الكويت وكل من ساهم في دعم الجمعية بمناسبة انضمامها مؤخرا الى عضوية سوق الأمم المتحدة «UNGM» كأول جمعية خيرية كويتية تحصل على هذه العضوية، وعضوية تحالف مكتب الأمم للتعاون بين دول الجنوب «UNOSSC» كأول جمعية خليجية تنضم إلى هذا التحالف، في إطار سعيها إلى أن تكون ضمن أفضل 5 منظمات خيرية عالميا للحفاظ على لقب الكويت الأممي مركزا للعمل الإنساني، معلنا عن افتتاح قرية جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية في منطقة الباب بسورية في 18 أكتوبر الجاري في حديقة الشهيد برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء.



مجلس الإدارة الجديد



٭ د.نبيل حمد العون - رئيس مجلس الإدارة



٭ د.خالد ناصر الفريج - نائبا للرئيس



٭ عبدالله صالح الشايجي - أمين السر



٭ طارق العسكر - أمين الصندوق



٭ مشعل عبدالغفور تيفوني - عضو



٭ ضاري حمد البعيجان - عضو - المدير العام



٭ هشام حمد العون - عضو



٭ براك عبدالرحمن العبيد - عضو



٭ فهد بدر المشعان - عضو