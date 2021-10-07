أكد الاتحاد الاوروبي أنه على تواصل مستمر مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بمسألة الطاقة، واصفا إياها بأنها من «اللاعبين المهمين» في هذا المجال و«شريك مهم» للكتلة الأوروبية.



وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية بيتر ستانو في رد على سؤال لـ«كونا» خلال مؤتمر صحافي حول التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال الطاقة إن هذه القضية تحظى باهتمام كبير من قبل الكتلة الأوروبية.



وذكر ستانو أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية جوزيب بوريل «يقوم بالتواصل اللازم مع دول مجلس التعاون الخليجي التي لها دور تلعبه ومن الممكن أن تكون شريكا مهما جدا معنا في هذه القضية.. ليس في مجال معالجة أسعار الطاقة فحسب وإنما بشكل عام عندما يتعلق الأمر بالبيئة والطاقة المستدامة والمتجددة أيضا».



وأشار إلى أن بوريل أثار هذه القضية خلال زيارته الأخيرة لكل من قطر والإمارات والسعودية «التي تلعب دورا مهما للغاية عندما يتعلق الأمر بإمدادات الطاقة وأسعارها بالإضافة الى استدامة البيئة بشكل عام».



كما أشار في السياق ذاته إلى أن هناك اتصالات جارية بين الكتلة المكونة من 27 دولة وشركاء في منطقة الخليج وأن هذه المناقشات «لن تتوقف».