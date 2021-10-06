تدشين حملة التطعيم ضد أمراض الشتاء التنفسية للكوادر الصحية عبر المستشفيات العامة اعتباراً من الأحد المقبل

من حصلوا على الجرعة التنشيطية (الجرعة الثالثة) من لقاح كوفيد-19 أتيح لهم الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية في حينه



أعلن المتحدث الرسمي في وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، أن 58 مركزا صحيا تقدم خدمة التطعيم ضد أمراض الشتاء التنفسية لفئة كبار السن اعتبارا من الغد، وفتح التسجيل حاليا لمن يفوق 60 سنة، على أن يتم فتح التسجيل للفئات الأخرى خلال الأيام القادمة وفقا لأولوية فئات الإختطار.

وأضاف السند عن تدشين حملة التطعيم ضد أمراض الشتاء التنفسية، وتقديم لقاح الإنفلونزا واللقاح ضد بكتيريا الالتهاب الرئوي (نيموكوكال) للكوادر الصحية عبر المستشفيات العامة اعتباراً من الأحد المقبل الموافق 10 الجاري.

وأوضح الدكتور السند أن فئة كبار السن من عمر 60 سنة وما فوق، والعاملين في المجال الصحي، وفئة ذوي أمراض ضعف المناعة الذين حصلوا على الجرعة التنشيطية (الجرعة الثالثة) من لقاح كوفيد-19 أتيح لهم الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية في حينه.