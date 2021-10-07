ما أبرز الأطعمة الأكثر إثارة للحساسية؟



كشف طبيب روسي اختصاصي في علم المناعة، عن الأطعمة الأكثر إثارة للحساسية عند تناولها.



وقال الطبيب الروسي فلاديمير بوليبوك، إن أكثر أنواع الطعام المثيرة لحساسية التهاب الجلد التأتبي أو الأكزيما هي حليب البقر والقمح والحبوب والبيض والدواجن والأسماك.



وأوضح أن رد الفعل التحسسي قد يكون أقل شيوعا لكنه أكثر شدة، وشدته يمكن مقارنتها مع شدة الحساسية بعد تناول الحمضيات أو المكسرات، ومن جهة أخرى من الممكن أن يكون اضطراب الجهاز الهضمي من بين أحد مظاهر حساسية الطعام، وفي هذه الحالات يكون تشخيصه صعبا.

وتابع بوليبوك: «أي ان شخصا قد يذهب للعلاج عند أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، لكنه في الواقع يعاني من حساسية الطعام.

لكن أعراض الحساسية ليست واضحة. ومن الممكن لأي شخص أن يعاني من هذا المرض لسنوات طويلة ولا يذهب أبدا إلى طبيب الحساسية».

عن «سبوتنيك»

