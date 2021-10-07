عقدت لجنة التجارة والنقل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الرابع لعام 2021 أمس، وذلك برئاسة خالد الخالد، وبحضور أعضاء اللجنة، لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة.



وقالت اللجنة في بيان صحافي، انها ناقشت أسباب ارتفاع أسعار السلع خاصة المواد الاستهلاكية والإنشائية من مصدرها، وكذلك ارتفاع أجور الشحن بشكل حاد، حيث إن هناك نقصا كبيرا بأعداد حاويات الشحن، كما أن تأخر البواخر بعدد من الموانئ العالمية أدى الى ازدحام غير معتاد على الشحن عالميا، بالإضافة الى الزيادة الكبيرة التي طرأت على أجور الأيدي العاملة بسبب جائحة كورونا وتداعياتها.



كما أثنت اللجنة على التعاون الكبير الذي التمسته من الهيئة العامة للغذاء والتغذية بشأن منح مهلة للشركات والسماح لهم بتجديد تصاريح وسائل النقل عن طريق التوجيه لمراجعة مراكز التفتيش بالمحافظات التابعة لها، وذلك تماشيا مع الإجراءات الصحية الواردة في الجداول الملحقة بالقرار الإداري رقم 63 لسنة 2018 حول الاشتراطات الخاصة ببعض وسائل نقل المواد الغذائية في الكويت.



هذا، وأكدت اللجنة في نهاية الاجتماع على أهمية استمرار العمل مع الجهات المعنية لتحسين وتسريع الخدمات الأرضية، مما سينعكس على سرعة عمليات الإفساح الجمركي على البضائع الواردة.