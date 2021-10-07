ناصر الساير: علاقات قوية تربط مجتمعات الأعمال بالبلدين امتدت لعقود وأثمرت نجاحات

«البنك الوطني» حريص على التواجد بالأسواق المالية الرئيسية.. وفي مقدمتها مدينة لندن



استضاف بنك الكويت الوطني في مقره الرئيسي عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد وليام راسل والوفد المرافق له على مأدبة غداء، وذلك على هامش زيارته السنوية للكويت والتي دائما ما يحرص خلالها على زيارة البنك.



وقال البنك في بيان صحافي، إن رئيس مجلس الإدارة وعددا من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية كانوا في استقبال اللورد راسل والوفد المرافق له، والذي ضم سفيرة بريطانيا في الكويت بيلندا لويس والعديد من المسؤولين في المدينة.



روابط راسخة



وفي هذه المناسبة، ألقى رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير كلمة رحب خلالها بالحضور وأعرب عن تقديره للدور الرائد الذي يقوم به عمدة الحي المالي لمدينة لندن في دعم أواصر العلاقات بين الكويت والمدينة التي تضم العديد من كبرى المؤسسات المالية الكويتية.



وأكد الساير قوة الروابط الراسخة بين مجتمعات الأعمال في البلدين والتي استمرت على مدار عقود وأثمرت بناء علاقات تجارية ومالية ناجحة طالما امتدت إلى تبادل الخبرات والرؤى وساهمت بقوة في تعزيز المصالح المشتركة للبلدين.



وأشار الساير إلى حرص بنك الكويت الوطني على التواجد في الأسواق المالية الرئيسية والتي يأتي في مقدمتها مدينة لندن، وذلك ضمن استراتيجية البنك لدعم التبادل التجاري بين الاقتصادات المتقدمة ودول المنطقة إلى جانب تقديم الخدمات المصرفية لعملاء البنك حول العالم وتوطيد العلاقات مع الشركات العالمية الكبرى التي تتخذ من المدينة مقرا لها وترغب في تدشين أعمالها في الكويت والمنطقة.



وكان بنك الكويت الوطني قد أسس فرعه في لندن أواخر سبعينيات القرن الماضي ليعد بذلك أول البنوك الخليجية التي دخلت إلى السوق البريطانية في إطار استراتيجية الوطني للتوسع الدولي.



ويلتقي اللورد راسل خلال زيارته للكويت مع كبار المسؤولين الاقتصاديين لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، إضافة إلى بحث آفاق الفرص الاستثمارية وأوجه التعاون في العديد من القطاعات ومناقشة آخر التطورات المالية والاقتصادية على الساحتين المحلية والعالمية.



ويتميز بنك الكويت الوطني بانتشار جغرافي عالمي مترامي الأطراف يضم أفرعا وشركات تابعة في كل من الصين، وجنيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في لبنان، والأردن، ومصر، والبحرين، والسعودية، والعراق، والإمارات.