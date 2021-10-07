اعتبرت مديرة إدارة النافذة الموحدة في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية بيبي معــرفـي ان مشــاركــة الكويت في المعرض العالمي (اكسبو دبي 2020) فرصة مميزة تسهم في تشجيع واستقطاب المستثمرين المحتملين من مختلف دول العالم وتوفير سبل الدعم للعملية الاستثمارية داخل البلاد.



وقالت معرفي إن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تعد احدى اذرع الاقتصاد الوطني في الكويت وتضطلع بشكل أساسي القيام بالترويج للاستثمار وتسهيل اجراءات دخول المستثمرين وخلق فرص عمل في السوق الكويتي والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت 2035.



وأضافت ان مشاركة الهيئة في الجناح الكويتي تعد فرصة مميزة لعرض آخر التطورات الاقتصادية والاستثمارية والقيام بالتواصل المباشر الراغبين في الاستثمار بالبلاد.



وأوضحت أن الهيئة تقوم من خلال مقرها المشارك في جناح الكويت في (اكسبو دبي 2020) بمساعدة الدول والجهات الراغبة في الاستثمار والبحث عن الفرص الجديدة والمتاحة في الكويت بالتقديم على طلبات الاستثمار من خلال البوابة الالكترونية الخاصة بالهيئة.



وقالت ان فريق الهيئة في جناح الكويت بمعرض اكسبو موجود طوال فترة المعرض العالمي للرد على الاستفسارات وتلقي طلبات الاستثمار من مختلف الجهات الدولية.



وتشارك الكويت في أكبر مشاركة خارجية لها في المعرض العالمي (اكسبو دبي 2020) من خلال جناح تبلغ مساحته اكثر من 5500 متر مربع وبارتفاع يبلغ 24 مترا صمم بطريقة مبتكرة يحاكي أبراج المياه الكويتية وأشعة الشمس الساطعة على رمالها الذهبية والتي تمثل الطاقة المتجددة، مترجما شعار المشاركة الرسمي «كويت جديدة.. فرص جديدة للاستدامة».