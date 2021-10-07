قالت شركة يورك تاورز الجورجية إنها تخطط لفتح فرع جديد لها بالكويت، وذلك في إطار رؤية الشركة الطموحة والتي تتمثل في تلبية احتياجات مواطني دول الخليج الراغبين في الاستثمار العقاري في جورجيا وجذب مزيد من العملاء في الأسواق الخليجية.



وفي هذا السياق، صرح رئيس مجلس الإدارة عمرو الأبوز، في بيان صحافي، بأن الشركة متواجدة بالفعل في معظم الدول الخليجية والعربية، ولكنها تسعى إلى مزيد من التوسع، حيث يكمن عملها في مساعدة العملاء على اتخاذ قرارات استثمارية ناجحة ذات عوائد مرتفعة وآمنة في نفس الوقت. وأضاف الأبوز إن جورجيا تتمتع باقتصاد قوي وواعد للغاية، وهناك مؤشرات إيجابية كثيرة توضح الزيادة الملحوظة في ثقة الأجانب للتملك في جورجيا، حيث كان لشركة يورك تاورز نصيب الأسد في عدد العقارات المبيعة للأجانب، فوصلت نسبتها إلى 70% من إجمالي مبيعات الشركة، كان معظمها لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وتابع: «المشترون الأجانب كانوا يمثلون 8% من سوق العقارات في العاصمة الجورجية تبليسي في عام 2019 قبل تفشي كوفيد-19، حيث كانت نسبة المشترين الأجانب للمنازل في تبليسي في زيادة مطردة منذ عام 2015، كما كان مواطنو روسيا وإيران وأوروبا هم المحركين الرئيسيين لطلب الأجانب على العقارات بأفضل المناطق السكنية في تبليسي».