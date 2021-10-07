خصم لغاية 800 دينار و0% أرباح و7 سنوات كفالة مصنعية وصيانة



بمناسبة حلول موسم العودة إلى المدارس، وانطلاقا من التزامها بتلبية احتياجات العملاء، أطلقت شركة مجموعة «المطوع والقاضي التجارية»، الموزع المعتمد لسيارات «جي إيه سي» في السوق الكويتي، حملتها الجديدة تحت شعار «المعادلة الصح»، على مجموعة طرازات «GAC» في معارضها.



وتقدم الشركة هدايا فورية قيمة عند شراء أي من موديلات جي ايه سي موتور، بالإضافة إلى دخول السحب لربح سيارة GS5 عند تجربة قيادة جي ايه سي موتور.



وتمنح الشركة العملاء المستفيدين من العرض الاستثنائي، 7 سنوات كفالة مصنعية و7 سنوات صيانة وخصما لغاية 800 دينار و0% أرباحا، داعية إياهم إلى الاستفسار عن كفالة الـ 11 سنة.



وكشفت الشركة عن أن العرض الجديد يأتي في إطار حرصها على مشاركة العملاء في جميع المواسم ومناسباتهم الخاصة، ونظرا للحاجة الكبيرة للسيارة مع بداية موسم المدارس، خصوصا في ظل اعتماد نظام الحضور في المدارس للطلبة من جديد هذا العام.



وأوضحت «المطوع والقاضي» أنها تتيح خلال الحملة الفرصة لشراء مركبة «GS3» بدءا من 4444 دينارا وبقسط شهري من 75 دينارا، لافتة إلى تميز السيارة بكاميرا خلفية وفتحة سقف وكشافات أمامية وبلوتوث ومثبت سرعة وتكييف خلفي، إلى جانب عجلات ألمنيوم 17 إنشا.



وذكرت أنها توفر «GS4» بدءا من 5888 دينارا وبقسط شهري من 99 دينارا، مشيرة الى تميز الطراز بـ 4 كاميرات لرؤية 360 درجة، وفتحة سقف ومقاعد جلد كهربائية ونظام ملاحة «GPS» وعجلات ألمنيوم 18 إنشا.



وأفادت «المطوع والقاضي» بأن «GS5» تتوافر في عرض «المعادلة الصح» بسعر يبدأ من 6444 دينارا وبقسط يبدأ من 108 دنانير شهريا، كاشفة عن أن السيارة الجديدة تتميز بكاميرا خلفية وفتحة سقف ومقاعد كهربائية وبلوتوث ومثبت للسرعة وسنسر أمامي وخلفي وعجلات ألمنيوم 18 إنشا.



وتابعت الشركة أن تتيح للعملاء شراء مركبة «GS8» التي تتميز بفتحة سقف وكاميرا خلفية و7 مقاعد كهربائية وبلوتوث ومثبت سرعة ونظام تكييف مركزي وعجلات ألمنيوم 18 إنشا بدءا من 7444 دينارا.



وأكدت «المطوع والقاضي» أن فريق عملها على أتم الاستعداد لخدمة العملاء والرد على استفساراتهم، وتقديم النصائح اللازمة حول السيارة المناسبة لاحتياجاتهم وقدراتهم المالية، مبينة أنها تتيح الفرصة للحصول على تجربة قيادة لجميع طرازات «جي ايه سي»، بهدف التعرف على مواصفاتها وخصائصها، وزيادة ثقتهم بقدراتها الفائقة في مواجهة جميع الظروف.