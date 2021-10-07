مبارك الخالدي



لم تفقد إدارة النادي العربي الأمل في تسجيل اللاعب سيف الحشان في صفوف الفريق الموسم الجاري، وذلك بعد انتهاء فترة التسجيل الصيفية الأولى لانتقالات اللاعبين، حيث لم تتمكن إدارة «الأخضر» من تسجيل اللاعب في كشوفها لعدم وصول بطاقته الدولية.



وكان اللاعب قد طلب بطاقته الدولية بالطرق القانونية تمهيدا لتسجيله في صفوف العربي كلاعب هاو، إلا أن التأخير في وصولها فتح الباب أمام إدارة النادي مجددا للتفاوض مع إدارة القادسية لشطبة من سجلات «الأصفر» لقيده في صفوف العربي، وذلك قبل تاريخ 13 الجاري وهو الموعد الأخير لقيد اللاعبين المحليين، إذ تشير التوقعات إلى انفراج مأمول نظرا للعلاقة الوطيدة بين إدارة الناديين.



وفي جانب متصل، اكتملت صفوف «الأخضر» بعد دخول اللاعب السوري ماريكيان التدريبات الجماعية إلى جوار المدافع المصاب أحمد إبراهيم، حيث تعتبر بطولة كأس الاتحاد التنشيطية فرصة سانحة للجهاز الفني لإعادة تقييم أوضاع الفريق العرباوي ومنح الفرصة لعدد من الواعدين على دكة الاحتياط لأخذ فرصتهم بالفريق الأول.