الدوحة - فريد عبدالباقي



يخطط الجهاز الفني لمنتخب قطر الأول لكرة القدم بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز إلى إيقاف خطورة نجوم منتخب البرتغال وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو خلال اللقاء الذي سيقام مساء السبت المقبل على ستاد الغارفي في مدينة فارو البرتغالية ضمن مباريات الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.



إلى ذلك، شارك قائد منتخب قطر الأول لكرة القدم حسن الهيدوس في ورشة العمل الخاصة نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بحضور المدرب المخضرم أرسين فينغر مسؤول التخطيط بالاتحاد الدولي وذلك لمناقشة موضوع مستقبل كرة القدم فيما يخص البطولات القارية والعالمية وتأثيرها على مردود اللاعبين بحضور عدد من لاعبي المنتخبات السابقة مثل لاعب المنتخب السعودي سامي الجابر ولاعب منتخب ألمانيا سامي خضيرة.



وقد شهدت الورشة نقاشات حول تنظيم البطولات القارية والعالمية مستقبلا ومعرفة رأي اللاعبين، خاصة أن هناك مقترحا بتنظيم بطولة كأس العالم كل سنتين بدل 4 سنوات، وهو المقترح الذي رفضته معظم الاتحادات القارية، لأن الفكرة يلزمها وقت طويل ودراسة حثيثة من أجل تطبيقها على أرض الواقع.



من جهة أخرى، ينتظر المحترف التونسي فرجاني ساسي موافقة نادي الزمالك المصري من أجل العودة إليه بعد أن طالب إدارة ناديه الحالي الدحيل القطري بفسخ تعاقده لعدم مشاركته بشكل منتظم في التشكيلة الأساسية للفريق، ودخوله في صدام مبكر مع المدرب البرتغالي للفريق لويس كاسترو، بسبب جلوسه على دكة البدلاء.



ويترقب ساسي موقف نادي الزمالك في رفع عقوبة إيقاف القيد في النادي المصري، من أجل الانضمام إليه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حال رفع الإيقاف عن الزمالك وفسخ تعاقده مع الدحيل القطري بالتراضي.