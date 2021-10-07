بات مانويل نوير حارس مرمى وقائد المنتخب الألماني لكرة القدم مستعدا للمشاركة في المباراتين المقررتين أمام منتخبي رومانيا ومقدونيا الشمالية ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.



وشارك نوير (35 عاما) ضمن جميع اللاعبين الـ23 في قائمة المنتخب الألماني بمران أمس في هامبورغ، وذلك بعد أن غاب عن مران أمس الأول.



ويستضيف المنتخب الألماني نظيره الروماني غد الجمعة ثم يحل ضيفا على منتخب مقدونيا الشمالية الاثنين المقبل.



ويمكن للمنتخب الألماني حسم بطاقة التأهل المباشر لنهائيات كأس العالم عبر الفوز بالمباراتين لكن ذلك يعتمد أيضا على نتائج منتخب أرمينيا.



وجاءت مشاركة جميع لاعبي المنتخب في التدريبات لتمنح المدير الفني هانزي فليك العديد من الخيارات، خاصة في الهجوم، حيث يتوقع مشاركة الثلاثي تيمو فيرنر وليروي سان وسيرج جنابري ضمن التشكيل الأساسي بعد أن سجلوا 8 من 12 هدفا للمنتخب خلال مبارياته الثلاث بالتصفيات في سبتمبر الماضي أمام ليختنشتاين وأرمينيا وأيسلندا.



كذلك قد يشهد الهجوم تواجد توماس مولر الذي غاب عن مباريات الشهر الماضي بسبب الإصابة، أو كاي هافيرتز أو ماركو رويس.



وتحدث مولر عن «خيارات ممتازة» في الهجوم و«قرارات صعبة» سيكون على فليك اتخاذها، وقال: «كأس العالم ليست بعيدة للغاية».



من جانبه، قال فليك: «يجب أن نحقق أقصى استفادة في كل مباراة وفي كل مران»، وتتبقى أربع فترات توقف دولي أخرى فقط قبل نهائيات كأس العالم التي تنطلق في قطر في 18 نوفمبر 2022 بعد 17 شهرا فقط من إقامة يورو 2020 التي تأجلت من العام الماضي وأقيمت في وقت سابق من العام الحالي.