مايك تايسون، الملاكم الأميركي (55 سنة) يضع شرط حصوله على 100 مليون دولار كي يلاكم في مباراة أمام الشاب لوغان بول (26 سنة).

«مستعد أن ألاكم مقابل 100 مليون دولار»

«فشلت في إخفاء حذائي الرياضي، وأنا داخل المكتب البيضاوي أمام الرئيس، فرمقتني إيفانكا ترامب بنظرة تعجب، فهرعت أثناء فترة الراحة، لشراء حذاء بكعب عال»