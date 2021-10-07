«مستعد أن ألاكم مقابل 100 مليون دولار»
مايك تايسون، الملاكم الأميركي (55 سنة) يضع شرط حصوله على 100 مليون دولار كي يلاكم في مباراة أمام الشاب لوغان بول (26 سنة).
«فشلت في إخفاء حذائي الرياضي، وأنا داخل المكتب البيضاوي أمام الرئيس، فرمقتني إيفانكا ترامب بنظرة تعجب، فهرعت أثناء فترة الراحة، لشراء حذاء بكعب عال»
فيونا هيل، مستشارة الرئيس الأميركي السابق ترامب، تحكي في مذكراتها قصة يوم نسيت حذاء الكعب العالي بالمنزل.
«توفي بعد قضاء شهر بالمستشفى عقب هزيمته بالضربة القاضية»
وفاة ملاكم القبضة العارية الأميركي، جاستن ثورنتون، تثير انتقادات لرياضة الملاكمة بالولايات المتحدة، وفق قول زوجته أمبر ويلارد.
«سأحاول أن أبقى عازبا حتى عام 2022»
نيك كانون (40 سنة) الكوميدي والمغني الأميركي، بعد وصول عدد أطفاله إلى 7 من ثلاث زوجات سابقات.
«لولا صداقتي لأمهن، لوصفت عمليات تجميلهن المتعددة»
جوان كولينز، الممثلة البريطانية، تكتب عن الأخوات كارديشيان، ضمن كتاب مذكراتها الصادر مؤخرا.