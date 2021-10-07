منحت جائزة نوبل للكيمياء الأربعاء للألماني بنيامين ليست والباحث المقيم في الولايات المتحدة ديفيد ماكميلان لابتكارهما أداة جديدة لإنتاج الجزيئات، وخصوصا في مجال صناعة الأدوية، بتكلفة أقل وبطريقة أكثر مراعاة للبيئة (خضراء).



وأعلنت اللجنة القائمة على هذه المكافأة في ستوكهولم أن ليست وماكميلان، وكلاهما في الثالثة والخمسين من العمر، حصلا على الجائزة عن إنجازهما المتمثل في تطويرهما عام 2000، «نوعا جديدا من التحفيز، وهو التحفيز غير المتماثل (أو التحفيز العضوي)»، ملاحظة أنه تطور «بسرعة مذهلة» تشبه «الاندفاع نحو الذهب».



وتعتبر المحفزات، وهي مواد تتحكم بالتفاعلات الكيميائية وتسرعها لكنها ليست جزءا من منتجها النهائي، من الأدوات الأساسية للكيميائيين.



لكن الباحثين كانوا يظنون لمدة طويلة أن ثمة نوعين فحسب في المبدأ من المحفزات المتاحة، هي المعادن والإنزيمات.



وأشارت لجنة التحكيم إلى أن ليست وماكميلان توصلا إلى طريقة ثالثة، تتمثل في استخدام «جزيئات عضوية صغيرة» مثل البرولين، ولايزالان رائدين في هذا المجال، علما أن كلا منهما عمل على حدة، إذ ان ليست مقيم في منطقة الرور الألمانية، في حين أن ماكميلان المولود في اسكتلندا يقيم في الولايات المتحدة.

على عكس المعادن والإنزيمات، يعتبر البرولين أداة «يحلم» بها الكيميائيون، إذ هو جزيء بسيط للغاية وغير مكلف وصديق للبيئة.



وقال عضو أكاديمية العلوم بيتر سومفاي «هذا يغير قواعد اللعبة لأنه يوفر لنا أداة جديدة». وشبه استحداث هذه الأداة «بإدخال لاعب جديد إلى رقعة الشطرنج بقواعد جديدة للعبة».



بفضل التحفيز العضوي، بات في إمكان الباحثين الصيدلانيين إنتاج كميات كبيرة من الجزيئات المختلفة بطريقة بسيطة نسبيا، منها مثلا إنتاجها اصطناعيا بدلا من عزلها بكميات صغيرة من النباتات النادرة.



ورد بنجامين ليست عندما اتصلت به مؤسسة نوبل هاتفيا «إنها مفاجأة كبيرة».



وقال الباحث الألماني في معهد ماكس بلانك «اعتقدت أن شخصا ما كان يمزح معي. كنت أتناول طعام الفطور مع زوجتي.

عادة تقول لي «افحص هاتفك لترى ما إذا اتصل بك أحد من السويد»، لكنها اليوم لم تلق هذه النكتة».



وأضاف ليست الموجود حاليا في إجازة عائلية في أمستردام «عندما ظهر رقم سويدي بالفعل على الهاتف (..) كانت لحظة مميزة جدا لن أنساها أبدا».



وكان محققو الاختراقات في تسلسل الحمض النووي أو البلورات النانوية أو «كيمياء النقر» أو لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال ضد فيروس «كوفيد-19» أو سوى ذلك، من بين الأسماء المتداولة للفوز بالجائزة هذه السنة، مع أن لجان نوبل تبقي الترشيحات طي الكتمان ولا تفصح عن اي منها.