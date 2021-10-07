أعلن وزير الخارجية الاتحادية الألمانية نيلز انين أن بلاده ستقدم 71 مليون يورو إضافية، اي ما يقارب 82 مليون دولار، لمن هم بحاجة للمساعدة في سورية والمنطقة لتغطية الاحتياجات العاجلة للاجئين والمجتمعات المضيفة.



وذكرت وكالة الانباء الأردنية ان ذلك جاء خلال لقاء جمع المسؤول الألماني بالممثل الاقليمي للمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين دومينيك بارتش في عمان أمس بحث خلاله الجانبان وضع اللاجئين في الاردن والمساعدات الضرورية التي قدمتها المفوضية وشركاء المساعدة الانسانية الآخرين كجزء من الاستجابة الاقليمية لسورية.



وقال الوزير ألالماني ان الجزء الأكبر من الأموال سيجري استخدامها من قبل «شركائنا» كالمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين والذين سيحصلون على 45 مليون يورو (52 مليون دولار) من اصل 71 مليون يورو (82 مليون دولار) لتغطية الاحتياجات العاجلة للاجئين والمجتمعات المضيفة بما فيها الأردن.



وأضاف «لقد اظهر الشعب الاردني تضامنا هائلا مع اللاجئين السوريين حيث استقبلوا 660 الف لاجئ سوري مسجل ممن اجبروا على مغادرة بلدهم.



وحث الوزير الألماني جميع اطراف النزاع على العمل من اجل السلام والاستقرار في سورية والمنطقة «اذ ان السلام وحده هو الذي يمكنه ان يحد من المحنة الانسانية ويحسن الحياة المعيشية للناس».



ووفق بيانات رسمية اردنية يعيش في الأردن نحو 1.3 مليون سوري لجأوا الى المملكة هربا من الازمة التي عصفت بسورية عام 2011 نصفهم تقريبا مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة.