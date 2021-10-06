

أكدت وزارة الصحة تقديمها الخدمة والرعاية الصحية للمرضى من مواطنين ومقيمين ضمن أولوياتها وأنها لا تألو جهدا في سبيل أداء واجبها، كما أن جميع إمكانياتها مسخرة لراحة ورعاية وخدمة المراجعين الكرام.



وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم الأربعاء، إنه توضيحا لما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن رفض إسعاف إحدى الحالات المرضية تؤكد «الصحة» عدم تواصل الحالة المشار إليها مع أي من مرافق الوزارة التابعة لها.



وأضافت أن المستشفى المعني بالحادثة غير تابع لوزارة الصحة وانما يخضع لتعليمات وتنظيمات داخلية تخصه، مؤكدة ان ادارة الطوارئ الطبية تستقبل كل الاتصالات التي تخص حالات الاسعافات المرضية في جميع محافظات البلاد وكذلك المستشفيات العامة التابعة للوزارة تستقبل كل المواطنين والمقيمين ممن تستدعي حالاتهم التدخل الطبي.