بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، برسالة تهنئة إلى أخيه سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه ولاية العهد هذا نصها:

"سمو نائب الأمير وولي العهد أخي العزيز الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يطيب لي بكل المودة أن أعرب لسموكم عن خالص التهاني القلبية بمناسبة الذكرى الأولى لتوليكم ولاية العهد منتهزا هذه المناسبة العزيزة والغالية على نفسي وعلى شعبنا الكريم للاشادة بما اتسمت به مسيرتكم المعطاءة في خدمة الوطن العزيز من إخلاص مطلق وتفان أكسب سموكم تقديرنا واعتزازنا وثناء وحب ووفاء أهل الكويت لكم مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يديم عليكم وافر الصحة والعافية ويسدد خطانا جميعا لكل ما فيه خير مصلحة الوطن الغالي ونهضته وأن يكلل جهود أبنائه للارتقاء بمساره الحضاري عبر تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء.

وتلقى سمو أمير البلاد رسالة شكر جوابية من أخيه سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله هذا نصها:

"حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

تلقيت بكل التقدير والاعتزاز التهنئة الكريمة من لدن سموكم حفظكم الله ورعاكم لنا بمناسبة الذكرى الأولى لتولينا ولاية العهد.

مؤكدا أن ما عبرتم عنه سموكم من فيض المشاعر الطيبة ومن إشادة مقدرة هو محل فخري واعتزازي الكبيرين ودافعا محفزا للاقتداء بالخصال والمناقب النيرة لمسيرتكم الحافلة بالعطاء والتفاني في خدمة الوطن العزيز ورعاية أهله الكرام.

سائلا المولى تعالى أن يديم على سموكم موفور الصحة وتمام العافية ويحفظكم ذخرا وسندا للكويت وشعبها الكريم وأن يبارك بكافة الجهود الرامية لتحقيق كل ما ننشده لوطننا الغالي من تقدم ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموكم رعاكم الله.

وتقبلوا سموكم أسمى آيات التقدير والاعتبار،،،

مشعل الأحمد الجابر الصباح

نائب الأمير وولي العهد".