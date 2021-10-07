ثأرت إسبانيا من مضيفتها إيطاليا، بطلة أوروبا، وبلغت المباراة النهائية للنسخة الثانية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم عندما تغلبت عليها 2-1 الأربعاء على ملعب سان سيرو في ميلانو أمام 37 ألف متفرج في نصف النهائي.

وسجل مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي فيران توريس (17 و45+2) هدفي إسبانيا، فيما سجل البديل لورنتسو بيليغريني (83) هدف أصحاب الأرض الذين أكملوا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 42 إثر طرد قائدهم ليوناردو بونوتشي.

وتلتقي فرنسا، بطلة العالم، مع بلجيكا الخميس في تورينو في مباراة نصف النهائي الثانية، فيما تقام المباراة النهائية الأحد على ملعب سان سيرو، ومباراة المركز الثالث على ملعب "أليانو ستاديوم" في تورينو.

وردت إسبانيا ومدربها لويس إنريكي الاعتبار لخسارتها أمام إيطاليا في نصف نهائي كأس أوروبا الأخيرة، عندما تفوق رجال المدرب روبرتو مانشيني بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وأوقفت إسبانيا السلسلة القياسية لإيطاليا في الحفاظ على سجلها خال من الخسارة عند 37 مباراة، وألحقت بها الخسارة الأولى في سان سيرو منذ عام 1927، محققة أول فوز لها على إيطاليا في عقر دارها في مباراة رسمية.

وحسمت إسبانيا نتيجة المباراة في شوطها الأول عندما سجلت هدفين بفضل سيطرتها واستحواذها الكبير على الكرة والذي بلغ 63%، وكذلك النقص العددي عقب طرد بونوتشي لأنها سجلت الثاني بعد خمس دقائق من خروجه.

وتابعت إسبانيا أفضليتها في الشوط الثاني وكان بإمكانها التعزيز في أكثر من مناسبة وكادت تدفع ثمن ذلك غاليا لأن الطليان قلصوا الفارق في الدقائق السبع الأخيرة واندفعوا بحثا عن التعادل.

واضطر مانشيني إلى إخراج المهاجم برنارديسكي للدفع بقطب الدفاع الآخر والقائد كييليني مطلع الشوط الثاني، كما أجرى أربع تغييرات أخرى دون أن ينجح في قلب الطاولة على ضيوفه.

