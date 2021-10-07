قامت شركة عسل معجزة الشفاء بافتتاح مهرجان «تذوق العسل» برعاية وحضور الشيخ دعيج الخليفة الصباح، الذي اقيم في معرض عسل المعجزة بريميوم في منطقة الشويخ بحضور جماهيري .

وفي سياق متصل ، قال خبير إنتاج العسل وتربية النحل ومدير شركة معجزة الشفاء محمد قاسم المجددي : ابتكرنا بوفية للعسل لتوعية الجمهور بخصائص أنواع العسل المختلفة ، يضم أجود أنواعه في العالم ، بهدف تثقيف المستهلكين بمعلومات تخص العسل و مشتقاته بالإضافة الى منتجات متعددة يدخل في تكوينها العسل .

وأضاف : لوحظ خلال المهرجان الذي يحتوى على مفآجات جيدة في الأسعار إقبال كبير على المنتج الوطني المتمثل في عسل السدر الكويتي من مناحل الشركة في الكويت مشيراً إلى أن المهرجان سيستمر حتى تاريخ10/10/2021.

شهد المهرجان حضور شخصيات عامة وعدد من الرموز الإعلامية والصحفيين ولفيف نشطاء المجتمع المدني في شتى المجالات بالإضافة إلى عدد من الأطباء المتخصصين في مجال التجميل و الأسنان الذين ابدوا رأيهم في منتجات العسل الوقائية و التجميلية من كريمات و مستحضرات تجميل ، وخلطات مميزة .