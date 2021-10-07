كشف وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، أن فتح باب التخصيص سيكون في 25 أكتوبر الجاري لأصحاب الطلبات الاسكانية المسجلة حتى 31 ديسمبر 2000.



وقال الشايع في تصريح صحافي، إن مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وافق اليوم الخميس، خلال اجتماعه الاعتيادي بالبدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوزيع قسائم مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الاسكاني على المخطط.



وأعلن الشايع عن التنسيق بين قطاعات المؤسسة المختلفة للبدء في توزيع المرحلة الاولى من القسائم بدءا من الاول من ديسمبر المقبل، مبينا أنه سيتم توزيع بطاقات القرعة في يومي 2 و 5 ديسمبر المقبل، يليهم توزيع بطاقات الاحتياط ان وجدت في 6 و 7 من الشهر ذاته.



وزاد: سيكون موعد القرعه المخصصة للدفعة الاولى من القسائم في مشروع جنوب سعد العبدالله في 12 ديسمبر المقبل، مبينا انه وجه بشكل مباشر كافة القطاعات المعنية في المؤسسة لإعداد البرنامج الزمني اللآزم لتوزيعات مشروع جنوب سعد الاسكاني حتى لا يكون هناك أي تأخير في تنفيذ آلية التوزيع خاصة.



وذكر الشايع أن المشروع سيلاقي رغبة كبيرة من المواطنين اصحاب الطلبات الاسكانية، وسيحتوي على 22.152 وحدة سكنية سيتم توزيعها على المخطط بالإضافة إلى زيادة 6 ألاف وحدة سكنية تقريباً بعد موافقة المجلس البلدي.