قال المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية "سهل"، يوسف كاظم اليوم الخميس، إن عدد المستفيدين من خدمات بنك الائتمان عبر "سهل" بلغ حوالي 4160 مستخدما خلال أول أسبوعين من إطلاق التطبيق وفق الإحصائيات الرسمية الصادرة من البنك.

وأضاف كاظم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس، أنه تم طرح خدمة جديدة تتمثل في إمكانية تسجيل الحساب البنكي الدولي للمستفيد (الأيبان) عبر التطبيق للتيسير على المواطنين.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي يقوم بها بنك الائتمان الكويتي على مستوى تقديم الخدمات عبر تطبيق "سهل" خصوصا وسط السعي المستمر لإضافة خدمات جديدة علاوة على الخدمات الموجودة حاليا من البنك عبر التطبيق.

يذكر أن "سهل" تطبيق حكومي موحد أطلق منتصف شهر سبتمبر الماضي ويهدف إلى تعزيز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات والعمليات الحكومية ويمكن مستخدميه من تنفيذ معاملاتهم إلكترونيا