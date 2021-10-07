بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ببرقية تهنئة إلى مقام سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه ولاية العهد.

هذا نصها :يشرفني بإسمي ونيابةً عن منتسبي وزارة الدفاع أن أرفع إلى مقام سموكم الكریم أسمى آیات التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموكم ولاية العهد، والثقة الغالية التي حظيتم بها من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.

كما نجدد لسموكم حفظكم الله ورعاكم العهد والوعد في الدفاع والمحافظة على أمن واستقرار بلدنا العزيز ، متضرعين للمولى عز شأنه أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على سموكم بالخير والصحة والعافية، وعلى كويتنا الغالية، وشعبها الوفي، بالعزة والرفعة والرخاء، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وتوجيهات سموكم حفظكم الله ورعاكم.