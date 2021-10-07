ذكر سفيرنا لدى الجمهورية الايطالية الشيخ عزام الصباح، انه تنفيذا لعقد اليوروفايتر المتفق عليه بين الجانبين الكويتي والايطالي ووفق الجدول الزمني والفني سوف يتم تسليم اول طائرتين لليوروفايتر خلال شهر نوفمبر المقبل والتي كانت من المقرر ان يتم تسليمها قبل ذلك ولكن بسبب ازمة كورونا تم التأجيل.

ونوه السفير في تصريح خاص لـ"الأنباء"، أن برنامج اليوروفايتر يجسد الشراكة الاستراتيجية والتنموية بين الكويت وايطاليا وان هذه المنظومة لا تقتصر على شراء طائرات فقط بل أيضا توطين التقنية والمهارات العالية عبر الدورات التدريبية والتأهيلية التي تقام في ايطاليا لنحو الـ200 متدرب وتشمل طيارين وفنيين ومهندسين ، وثمن السفير الشيخ عزام الصباح في الوقت نفسه دور إيطاليا الحيوي في دعم استقرار وامن المنطقة خاصة وان ايطاليا ستتولى قيادة عمليات الناتو في المنطقة في الفترة المقبلة.