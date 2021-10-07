إذا لم تصحح القوى العاملة قرار الحظر يستطيع الوافدون اللجوء إلى القضاء الإداري بإلغاء قرار القوى العاملة و"الفتوى "مساندة لهم

رأي "الفتوى"ملزم للحكومة حتى لا تسجل مخالفة عليها وفي حالة رفض مجلس إدارة القوى العاملة إلغاء القرار تملك حل مجلس الإدارة

مريم بندق

أكدت مصادر خاصة ل " الأنباء" أن الرأي الذي انتهت اليه ادارة الفتوى والتشريع خلص إلى عدم وجود قانون استند إليه مجلس ادارة القوى العاملة عند إصداره قرار حظر التجديد للوافدين ممن بلغوا 60 عاما ، من حملة شهادة الثانوية العامة وأقل الا بعد دفع رسوم 2000 دينار سنويا.



وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة ل " الأنباء" ان من يملك إلغاء القرار الجهة التي أصدرته وهي إدارة القوى العاملة، و اذا لم تصحح القوى العاملة قرار الحظر يستطيع الوافدون اللجوء إلى القضاء الإداري بإلغاء قرار القوي العاملة والفتوى مساندة لهم.

وردا على سؤال حول الآلية القانونية في حالة رفض إدارة القوي العاملة إلغاء القرار، ردت المصادر قائلة : رأي الفتوى ملزم للحكومة حتي لا تسجل مخالفة عليها، و في حالة رفض مجلس إدارة القوى العاملة إلغاء القرار تستطيع الحكومة إلزام القوي العاملة بإلغاء القرار من خلال اصدار توصية لمجلس ادارة القوى، وتستطيع الحكومة ايضا حل مجلس ادارة القوى العاملة، او تتولى الحكومة إصدار قرار بإلغاء قرار حظر التجديد للوافدين البالغين 60 عاما .