تقدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، بأسمى التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة مرور عام على تولي سمو الأمير مقاليد الحكم وسمو ولي العهد منصب ولاية العهد.

وقال الغانم:" بمناسبة مرور عام على تولي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد، مقاليد الحكم في البلاد، وتولى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ولاية العهد".

وأضاف: أجدد بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أخواني أعضاء مجلس الأمة، التهنئة والمباركة ، على البيعة الصادقة و الإجماع الوطني، تدشينا لعهد، يتم فيه مواصلة سيرة الأخيار من حكام هذه البلاد، الذين حكموها بالعدل والحكمة.

وقال:"ونسأل الله جلت قدرته، أن يحفظ سمو أمير البلاد ، وسمو نائب الأمير وولي العهد ، وأن يسدد خطاهما على درب النماء والتقدم لبلدنا الغالي، وأن يمتّعهما بدوام الصحة والعافية، انه سميع مجيب".