عبدالكريم العبدالله

عبّر المرضى اللبنانيين من ضحايا حريق عكار ، عن خالص تقديرهم وامتنانهم الى الكويت اميرا وحكومه وشعبا ، على الرعاية الصحية وكرم الضيافه والمشاعر التى غمرتهم خلال فتره علاجهم منذ وصولهم للكويت.

جاء ذلك على هامش زيارة وداعية لمدير المنطقة الصحية د احمد الشطي ومدير المستشفى د عباس رمضان، وذلك قبيل سفرهم وعودتهم الى بلدهم لبنان مساء اليوم الخميس ٧ اكتوبر الجاري وذلك للإطمئنان على صحة مرضى الإجلاء اللبناني الذين تكفلت دولة الكويت بتقديم الرعاية الطبية اللازمة ، حيث تم استقبالهم وعلاجهم في مركز البابطين للحروق وجراحات التجميل.

يأتي ذلك ضمن دور الكويت الانساني والعلاقات الاخوية الخاصة، و اطار التعاون المشترك بين دولتي الكويت ولبنان.