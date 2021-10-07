عبدالعزيز الفضلي

نظراً لما تشهده بعض المدارس في اكتشاف عدد من الاصابة بفيروس كورونا لبعض الطلبة مما يؤدي الى اغلاق الفصل لمدة 10 ايام وذلك بعد تعقيمه بالكامل، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ "الأنباء"، عن توجه لوزارة التربية في العودة للتعليم اون لاين خلال فترة ال 10 ايام التي يقضيها الطالب المصاب في منزله، مشيرةً الى انه من المتوقع ان تقوم الوزارة بإصدار نشرة مفصلة حول هذا التوجه خلال الاسبوع المقبل .

وذكرت المصادر ان توقف الطالب المصاب عن الدراسة وابقائه في المنزل امر اقلق القيادات التربوية والمتابعين للعملية التعليمية، لافتاً الى ان ذلك جعل الوزارة تعمل على معالجة الوضع وايجاد بديل لتعليم الطالب وذلك من خلال نظام التعلم عن بعد .