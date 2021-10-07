كرمت الهيئة العامة للشباب بالتعاون مع جمعية المحامين الكويتية 48 خريجا وخريجة من الشباب الكويتي اجتازوا البرنامج التدريبي (مساعد المحامي القانوني) الموسم الأول والذي يعد مشروع فرعي ضمن مشروع (صناع العمل) أحد مشاريع خطة التنمية لرؤية الكويت في ٢٠٣٥.

وقال مدير الهيئة العامة للشباب الدكتور مشعل الشاهين الرّبيع في كلمة ألقاها خلال حفل التكريم، إن برنامج (مساعد المحامي القانوني) استفاد منه 48 متدربا، مبينا إن البرنامج يأتي ضمن البرامج التوظيفية التي اعتمدتها الهيئة العامة للشباب وشرعت في تنفيذها للشباب الكويتي، ويشرف عليها وينفذها خبراء واختصاصيون واكاديميون وقانونيون في مجالات مختلفة، وذلك بهدف توظيفهم في قطاع المحاماة الذي يشهد نمواً ملحوظاً مع ارتفاع أعداد منسوبيه.

وأضاف أن هذا البرنامج التدريبي يعد الأول من نوعه في الكويت إذ يمنح المتدربين المهارات المطلوبة لأداء عملهم في قطاع المحاماة، لاسيما انها مهنة مستحدثة من قبل الهيئة للشباب، وأبدت الأمانة العامة للتخطيط برغبتها في “تكويت” الوظائف القانونية في البلاد وفتح المجال للشباب الكويتيين للعمل في هذا المجال.

وأكد الرّبيع حرص الهيئة على تمكين الشباب الكويتي وتنمية ودعم قدراتهم في مختلف المجالات ليكونوا قادرين على أداء واجبهم ومهام عملهم على أكمل وجه وليسهموا في تقدم بلدهم ورفعته.

وذكر أن البرنامج التدريبي للخريجين الـ 48 بدأ في يوليو الماضي وانتهى في سبتمبر الماضي، تضمن تدريب وتأهيل الشباب الكويتي حديثي التخرج من خريجي برنامج "مساعد محامي قانوني" وينتهي بتوظيف المتقدمين في مكاتب المحاماة والدور الاستشارية القانونية بالتعاون مع جمعية المحاميين الكويتية، إذ أن هناك 48 وظيفة تنتظر مجتازي البرنامج في مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية.

من جانبه قال أمين سر جميعة المحامين الكويتية عدنان أبل في كلمة مماثلة، إن هذا البرنامج يعد خطوة مميزة توفر لمكاتب المحاماة والدور الاستشارية القانونية مساعدين قانونيين كويتيين مثنيا على الهيئة العامة للشباب ودورها في خلق فرص وظيفية للشباب الكويتي، مؤكدا على أن اطلاق هذا البرنامج سيغير منظومة التقاضي في دولة الكويت

بدوره، أعرب رئيس فريق (صناع العمل) الدكتور هاشم الطبطبائي عن سعادته باجتياز المتدربين البرنامج التدريبي الذي يؤهلهم بشكل احترافي ومهني لسوق العمل والذي وفر وظائف للشباب في مكاتب المحاماة والدور الاستشارية القانونية متمنيا التوفيق والنجاح لهم.

والقت المتدربة فجر كاظم كلمة بالإنابة عن المتدربين ، قالت فيها ان البرنامج كان مكثفاً ابتدأ من خلال محاضرات نظريه بجمعية المحامين شملت جميع الجوانب القانونية ومن بعدها الزيارات الميدانية التي من خلالها تم الاطلاع على سير عمل المنظومة القانونية بتفاصيلها لافتة الى انها وزملاءها اكتسبوا المهارات على أيدي أمهر المحامين والقانونين في فهم القضايا والتعامل معها من جميع جوانبها.

يذكر أن برنامج (مساعد المحامي القانوني) هو مشروع فرعي ضمن مشروع صناع العمل المدرج في خطة الدولة الانمائية التي تعمل على اعداد برامج متكاملة لتنفيذها ضمن مشاريع السياسة الوطنية للشباب التي أقرها مجلس الوزراء في إطار إنجاز المشاريع والبرامج التي ترتبط برؤية (كويت جديدة 2035).