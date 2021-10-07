لن نتوانى في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وإحالة أي تجاوزات مالية أو إدارية إلى الجهات المختصة

الجيش الكويتي يحظى بدعم واهتمام ومتابعة مباشرة من قبل القيادة العليا للدولة

استلام وزارة الدفاع للدبابةM1A2K يأتي في إطار خطة التحديث والتطوير الجارية لعموم وحدات الجيش

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، على أهمية أن تتواءم استراتيجية تسليح الجيش الكويتي مع الميزانية العامة للدولة وما تتضمنه من توصيات، واضعين نصب أعيننا الالتزام باحترام مواد الدستور الكويتي التي نصت على حرمة المال العام وضرورة حمايته، مشدداً على أنه لن يتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وإحالة أي تجاوزات أو مخالفات مالية أو إدارية إلى الجهات المختصة، وذلك براً منه بقسمه، وتطبيقاً للدستور، وحماية للمال العام.

جاء ذلك في كلمة للشيخ حمد جابر العلي خلال زيارته لمركز تدريب الدبابة الجديدة M1A2K التابع للقوة البرية، حيث كان في استقباله لدى وصوله رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصالح، ونائب رئيس الأركان الفريق الركن فهد عبدالرحمن الناصر، وآمر القوة البرية اللواء الركن محمد عبدالعزيز الظفيري وعدد من قيادات القوة.

استهلت زيارة نائب رئيس الوزراء بتقديم شرح مفصل تم من خلال بيان وشرح المواصفات الفنية للدبابة M1A2K وما تتميز به من خصائص فنية، وإمكانيات قتالية، من شأنها أن تتكيف مع مختلف الظروف والمواقف العملياتية، وذلك بما تملكه من قدرات نارية، ومنظومة سيطرة وحماية للأطقم العاملة عليها، حيث أنها صممت لمواجهة العديد من التحديات الحالية والمستقبلية في بيئة العمليات.

وقد عبر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي عن فخره واعتزازه بالكفاءات الوطنية من منتسبي القوة البرية "عصب الجيش الكويتي" والسند لعموم قطاعاته المسلحة، وما يتميزون به من مستوى تدريبي رفيع، والذي يحظى بدعم وإهتمام ومتابعة مباشرة من قبل القيادة العليا للدولة، بهدف تطوير قدراتهم وامكانياتهم القتالية، ومواكبة أحدث ما تم تصنيعه في مجال التسليح والمعدات العسكرية، وتمكينهم من الوفاء بمهامهم في الدفاع عن البلاد وحفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأضاف الشيخ حمد الجابر بأن استلام وزارة الدفاع للدبابة M1A2K، يأتي في اطار خطة التحديث والتطوير الجارية لعموم وحدات الجيش الكويتي، سعياً للنهوض بمستوى وجاهزية منتسبيها القتالية، وتمكيناً لهم من أداء مهامهم وواجباتهم بكلِ عزيمةٍ وكفاءة واقتدار، وذلك من خلال وضع البرامج، وتحديد الأهداف، ورسم خَارِطةِ الطريق المناسبة، لإعدادهم، وتدريبهم، وتأهيلهم، وبما يتلاءم وينسجم مع ما يتم تنفيذه من برامج التسليح.

كما أعرب الجابر عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها سعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصالح في العمل على الارتقاء بمستوى وجاهزية القوة البرية ومنتسبيها، مؤكداً على أن تقدم الجيوش ونهضتها في زمننا المعاصر أصبح يقاس بمقدار ما تمتلكه من معدات حديثة ومتطورة، وأطقم فنية على درجة عالية من الكفاءة والتدريب والقدرة على التعامل مع هذه المعدات وتوفير الصيانة الدائمة لها.

وفي ختام زيارته أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالجاهزية والاستعداد والروح المعنوية العالية التي يتمتع بها منتسبوا القوة البرية، ناقلاً لهم تحيات صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو نائب الأمير وولي العهد، وسمو رئيس مجلس الوزراء، وتقديرهم للجهود والعطاءات والتضحيات التي يقدمونها في سبيل المحافظة على أمن وسلامة وطننا الغالي والذود عن ترابه.