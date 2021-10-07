أسامة أبو السعود

اصدر وكيل وزارة الاقاف والشؤون الاسلامية م. فريد أسد عمادي 10 قرارات تشمل تدوير عدد من مديري الادارات والوظائف الاشرافية بوزارة الاوقاف.

وجاء في القرارات التي حصلت " الأنباء" على نسخة منها " نقل طراد تهار خلف العنزي – من العمل بوظيفة ( مدير إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية ) إلى العمل بوظيفة ( مدير مكتب خدمة المواطن ) بمستوى إدارة . ثانيا : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه أو العلم به ويعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره .

وتابعت القرارات " نقل علي عبدالله شـداد شامان – من العمل بوظيفة ( مدير مركز نظم المعلومات ) بمستوى إدارة إلى العمل بوظيفة ( مدير إدارة المسجد الكبير ) . ثانياً : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه أو العلم به ويعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره .

واضاف وكيل الاوقاف في قراراته " نقـل خالد عيسـى خالد العمر - من العمل بوظيفة ( مدير إدارة العلاقات الخارجية ) إلى العمل بوظيفة ( مدير إدارة الثقافة الإسلامية ) . ثانياً : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه أو العلم به ويعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره .

وشملت القرارات " نقـل رومي مطر بخيت الرومي - من العمل بوظيفة ( مدير إدارة المسـجـد الكبير ) إلى العمل بوظيفة ( مدير إدارة العلاقات الخارجية ) . ثانياً : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه أو العلم به ويعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره .

وزادت " نقل إبراهيم أحمـد عيسـى العبيدلي - من العمل بوظيفة ( مدير إدارة الإعلام ) إلى العمل بوظيفة ( مدير إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية ) . ثانياً : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه أو العلم به ويعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره .

واردفت " نقل عبدالله عبدالقادر عبدالرزاق الكمالي - من العمل بوظيفة ( مراقب السراج المنير ) بإدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن لمحافظتي ( العاصمة وحولي ) إلى العمل بوظيفة ( مراقب السراج المنير ) بإدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن لمحافظتي ( الفروانية والجهراء ) . ثانياً : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه أو العلم به ويعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره .

وتابع " نقل فهد سعد حمود المطيري - من العمل بوظيفة ( رئيس قسم التراخيص والشكاوى ) بإدارة شئون الحج والعمرة إلى العمل بوظيفة ( رئيس قسم الخدمات الإدارية ) بإدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية . ثانياً : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه أو العلم به ويعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره .

وتابعت القرارات " نقل محمد فهد صـلبي شـتيوي - من العمل بوظيفة ( رئيس قسم الخدمات الإدارية ) بإدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية إلى العمل بوظيفة ( رئيس قسم التراخيص والشكاوي ) بإدارة شئون الحج والعمرة . ثانياً : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه أو العلم به ويعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره .

واضافت القرارات " نقل أحمد عبدالله راجح العتيبي - من العمل بوظيفة ( مدير مكتب خدمة المواطن ) بمستوى إدارة إلى العمل بوظيفة ( مدير إدارة الإعلام ) . ثانياً : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه أو العلم به ويعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره .

وختمت قرارات وكيل الاوقاف " نقل يوسف عيد ندى الرشيدي - من العمل بوظيفة ( رئيس قسم المناقصات ) بإدارة الشئون المالية إلى العمل بوظيفة ( رئيس قسم الرعاية ) بإدارة الإسناد . ثانياً : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه أو العلم به ويعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره .



































