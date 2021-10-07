أعلن اتحاد مصارف الكويت عن تعطيل البنوك المحلية لأعمالها الخميس الموافق 21 أكتوبر الجاري، وذلك بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف للسنة الهجرية 1443هـ، وذلك باعتباره عطلة رسمية، على أن تباشر أعمالها يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر الجاري، وذلك بناء على التعميم الصادر من بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.



وفي هذا السياق، قالت مدير العلاقات العامة في اتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى إن الاتحاد ينتهز هذه المناسبة ليتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وشعب الكويت وجميع عملاء البنوك، سائلين الله العلي القدير ان يحفظ الكويت وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.