التمديدات المخالفة تزيد الأحمال والضغوط على الشبكة الكهربائية

دارين العلي



نفذت لجنة إزالة التعديات حملة واسعة ومفاجئة في منطقة الهجن، حيث استطاع فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء ضبط عدد كبير من المخالفات وقطع التيار عن المصانع المخالفة لشروط الحيازة.

وقال نائب رئيس فريق الضبطية القضائية التابعة لوزارة الكهرباء والماء م.أحمد الشمري في تصريح لـ «الأنباء» ان حصيلة المخالفات بلغت 40 حيازة تحولت الى مصانع وورش حرفية وسكن للعمال بها مخالفات واسعة للتمديدات الكهربائية مما يزيد الأحمال والضغوط على الشبكة.

وأضاف الشمري: تم قطع التيار عن تلك المصانع تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها، لافتا إلى ان فريق التعديات ممثلا بالوزارة وهيئة الرياضة والبلدية و«البيئة» قام بوضع ملصقات تحذيرية في وقت سابق لإزالة التعديات إلا ان إصرار البعض على الاستمرار في المخالفات اجبر اللجنة على اتخاذ إجراءات رادعة وحازمة لتعديل الوضع وتم تنفيذ محاضر من جميع الهيئات المشاركة في اللجنة.

وذكر ان الحملة مستمرة في القضاء على جميع التعديات في منطقة الهجن بما ينعكس إيجابا على وضع الشبكة الكهربائية، مؤكدا ان أي تعد سيواجه بحزم ولا تساهل مع المعتدين على الشبكة.