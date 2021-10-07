أعلن المشرف العام لإدارة القرآن الكريم والسنة النبوية «ورتل» التابعة لجمعية النجاة الخيرية جزاع الصويلح عن إطلاق مشروع «7 سنابل لأهل القرآن»، مناشدا المتبرعين والمحسنين المساهمة في هذا المشروع المميز الذي يساهم في خدمة القرآن الكريم.

وأوضح أن التبرعات ستوجه إلى 7 مشاريع قرآنية هي: كفالة حافظ، وكفالة محفظ، وكفالة حلقة، والحقيبة القرآنية، وكفالة حلقات الإسناد، وتأهيل وتطوير المعلمين، والسهم الوقفي.



وذكر أن هذه المشاريع تهدف إلى تعليم القرآن الكريم وعلومه وآدابه وفق منهجية متميزة، وتخريج جيل حافظ ومتقن للقرآن الكريم ومتخلق بأخلاقه، والارتقاء بمعلمي ومعلمات القرآن من خلال التدريب والتطوير، ونشر ثقافة القرآن الكريم وتعاليمه في المجتمع، والحث على حفظه وتعلمه.



وبين أن مشروع 7 سنابل مشروع شهري تطلقه جمعية النجاة تلبية لرغبات المحسنين الذين يريدون المساهمة في حزمة من المشاريع بتبرع واحد، وقد تمت تسميته بهذا الاسم انطلاقا من قوله تعالى: (مَثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم).



وحول طريقة التبرع لمشروع «7 سنابل لأهل القرآن» قال: يمكن التبرع من خلال الرابط: https://donate.alnajat.org.kw/7975Wa أو الاتصال على 1800082 للاستفسار أو طلب مندوب.



وختم بالقول: إن المساهمة في تعليم القرآن الكريم من أفضل الأعمال وأجل القرب إلى الله، ويكفي في التدليل على ذلك قول النبي ژ: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» رواه البخاري.