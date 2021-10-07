تقدم النائب د. أحمد مطيع باقتراح برغبة بإتاحة الفرصة للمواطنين من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير للعمل في هيئة التدريس بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، جاء في مقدمته مايلي:



يعد المجتمع الكويتي من أرقى المجتمعات على الصعيد العلمي، وتتفاخر الكويت بالعدد الكبير من مواطنيها حملة الشهادات العلمية العليا (الدكتوراه ـ الماجستير) الذين يعدون ثروة بشرية وطنية مميزة لما يملكون من خبرات علمية وعملية واسعة وقدرات كبيرة في مجالات البحث العلمي وتحليل المشكلات واستعراض النتائج واستنباط الحلول، فهم جيل قادر على قيادة مستقبل الكويت لتكون تطلعاتنا واقعا ملموسا يصنعه أبناؤنا، ولكن وللأسف هناك الكثير من العراقيل تقف حجر عثرة في طريق هذه الطاقات الشابة وتكبح جماحها وتحطم طموحاتها، وأبرز هذه العراقيل تلك المتمثلة في شروط قبولهم ضمن الهيئات التدريسية في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



«تمكين المواطنين من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير من العمل ضمن الهيئة التدريسية بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب».