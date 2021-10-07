أظهر استطلاع حديث للرأي أن الأمريكيين يرون الحزب الجمهوري أفضل من الديمقراطي فيما يخص قضايا حماية مصالح البلاد من التهديدات الأجنبية.

وجاءت نتائج الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة "جالوب" الأمريكية لأبحاث الرأي، لتعطي 54% للحزب الجمهوري مقابل 39% لمنافسه الديمقراطي.

كما أعرب 50% من المشاركين في الاستطلاع عن ثقتهم في أن الحزب الجمهوري أكثر قدرة على مواصلة تحقيق الرخاء للمواطن الأمريكي مقابل 41% للديمقراطيين.

ومن جهة أخرى، تقاربت آراء الأمريكيين من كلا الحزبين بنسبة 41 للجمهوريين و38% للديمقراطيين، بشأن إعطاء الأفضلية لأي من الحزبين حول التعامل مع القضية الأكثر أهمية التي تواجه بلادهم من وجهة نظرهم سواء كانت جائحة كورونا أو أداء الحكومة في حد ذاته.