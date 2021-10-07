كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن عدد الأسلحة النووية الموجودة في مخزون البلاد.

وأظهر تقرير أن المخزون الأمريكي يتكون من 3750 رأسا نوويا حتى سبتمبر 2020.

وأشار التقرير إلى أن المخزون يشمل رؤوسا حربية "نشطة" و"غير نشطة"، مضيفا أن حوالي ألفي رأس حربي إضافي تم سحبها حاليا وتنتظر التفكيك.

وجاء الكشف، وهو الأول منذ أربع سنوات، ليعكس سياسة وضعتها الإدارة السابقة لتصنيف حجم المخزون النووي كمعلومات سرية.

وتمتلك الولايات المتحدة وروسيا معظم الأسلحة النووية في العالم.

ووفقا لآخر البيانات الصادرة عن اتحاد العلماء الأمريكيين، وهو مركز أبحاث مقره العاصمة واشنطن، فإن أكثر من 90 في المائة من الرؤوس الحربية النووية العالمية مملوكة من قبل البلدين.