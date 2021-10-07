دشن النجم الألماني الدولي السابق مسعود أوزيل، مركزا لتعزيز الإندماج ومنح الفرص للرياضيين من جنوب آسيا في برادفورد،بالتعاون مع اتحاد كرة القدم ، ومركز كرة القدم من أجل السلام.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مبادرة "كرة القدم من أجل السلام" بقيادة اللاعب الجنوب آسيوي السابق كاشيف صديقي ستشارك مع اتحاد كرة القدم، شاركا في تدشين مركز مسعود أوزيل للتطوير في جامعة برافورد بالتعاون مع فريق برادفورد أحد أندية الدرجة الثانية.

وسيقوم المركز الذي أنشأه أوزيل، بتعليم مهارات كرة القدم من خلال جلسات وحصص تدريبية في مقر تدريبات "بانتامز"، كما سيوفر فرصا للرياضيين من جنوب آسيا لإظهار قدراتهم للمساهمة بشكل إيجابي في قضايا الاندماج وعدم المساواة والتمييز.

وشهدت المبادرة مشاركة العديد من أندية الدوري الإنجليزي ودوري البطولة (شامبيونشيب)، حيث من المأمول أن يكون مركز برادفورد هو الأول من العديد من المراكز التي سوف يتم إنشاءها .

وقال أوزيل، نجم أرسنال ومنتخب ألمانيا السابق: "كنت دائما متفاجئا من السماح للأفراد من جنوب آسيا بالتواجد فقط كمشجعين، لماذا لا يشاركون كلاعبين أو مدربين ".

وأضاف: "أريد أن أشجعهم وأمنحهم الفرصة لكي يكونوا ناجحين داخل وخارج الملعب، لدي خلفية متنوعة عرقيا وأعرف كل تلك التحديات، أرغب في أن يكون مركز "كرة القدم من أجل السلام مسعود أوزيل" المنصة التي يحتاجون إليها".

ويبلغ عدد المنحدرين من جنوب آسيا في المملكة المتحدة أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، أي بنسبة سبعة في المئة من السكان، ورغم ذلك فإن 11 فقط من هؤلاء نجحوا في ممارسة كرة القدم على المستوى الاحترافي.