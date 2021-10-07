أعلنت شركة ايرباص الأوروبية لصناعة الطائرات في مدينة بريمن الانتهاء من تجهيز وحدة الخدمة الأوروبية الثانية "إي إس إم" لمركبة الفضاء أوريون التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) وأن الوحدة جاهزة للتسليم.

وأوضحت ايرباص أن من المنتظر أن تنقل طائرة طراز انتونوف الوحدة الثانية من مقر ايرباص في بريمن إلى مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا الأسبوع المقبل.

يذكر أن ايرباص هي الشركة التي اختارتها وكالة الفضاء الأوروبية لتحمل التكليف الرئيسي بتطوير ست وحدات خدمة أوروبية ستنطلق أولها قريبا في مهمة ارتيمس الأولى.

وستنطق قريبا أول مركبة فضاء اورويون بدون وجود طاقم عليها وستقطع المركبة أكثر من 64 ألف كيلومتر بعد القمر لإظهار قدراتها.

ويعقب ذلك إطلاق مهمة ارتيمس الثانية كأول مركبة أوريون مأهولة وسيتم تشغيلها عن طريق محطة الخدمة الأوروبية الثانية، وتمثل المحطة البالغ وزنها نحو 13 طنا قلب مركبة الفضاء الجديدة حيث إنها تفي للمركبة بأغراض الدفع والإمداد بالطاقة والتحكم الحراري كما أنها ستمد رواد الفضاء في المهمات المستقبلية بالماء والأكسجين.

وتم تركيب وحدة الخدمة تحت وحدة الطاقم وتشكل كلتا الوحدتين مركبة الفضاء اوريون.

من جانبه، قال مدير استكشاف الفضاء في ايرباص، اندرياس هامر إن تسليم وحدة الخدمة الأوروبية الثانية لمركبة اوريون التابعة لناسا هو خطوة أخرى عظيمة على طريق عودة رواد الفضاء إلى القمر.

يذكر أن الوحدة عبارة عن اسطوانة يبلغ ارتفاعها واتساعها نحو أربعة مترات وتتكون من أكثر من 20 ألف جزء ومكون.