ستكون لوحتان لبيكاسو، إحداهما بقيت لستة عقود ضمن مجموعة خاصة ولم تُطرح سابقا للبيع، من أبرز القطع المعروضة في مزادات الخريف لدى دار كريستيز في نيويورك الشهر المقبل.

وأوضحت الدار العريقة في بيان أن لوحة "المرأة الجالسة القرفصاء بالزي التركي - جاكلين" التي تقدّر قيمتها بمبلغ يراوح بين 20 مليون دولار و30 مليونا، "بقيت ضمن المجموعة الخاصة لعائلة واحدة على مدى ثلاثة أجيال، منذ 1957، بعد سنتين فقط من إنجازها".

هذه اللوحة الزيتية هي من بين بورتريهات كثيرة رسمها بيكاسو لجاكلين روك، ثاني زوجات الفنان والتي كان متزوجا منها عند وفاته في موجنس في جنوب فرنسا سنة 1973. وهي جزء من "مجموعة ستيلا" التي تضم أعمالا لخوان ميرو ومارك شاغال وهنري ماتيس وجورج براك وماكس ارنست، بقيت مملوكة أيضا للعائلة نفسها لثلاثة أجيال، بحسب دار كريستيز.

وستطرح الأعمال في مزاد الخريف للدار في نيويورك بين 8 تشرين الثاني/نوفمبر و12 منه.

كذلك تُطرح لوحة ثانية لبيكاسو تحمل عنوانا مشابها، في مزاد لدار كريستيز أيضا، وكانت قيمتها تُقدّر بـ30 مليون دولار سنة 2007.

وخلال مزاد الخريف المقبل، تُطرح لوحة أخرى لبيكاسو بعنوان "الفارس ذو الغليون" للبيع، وقدّرت "كريستيز" سعرها بـ30 مليون دولار.