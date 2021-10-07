تعقد لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2022 اجتماعها التحضيري الأول هذا الأسبوع في العاصمة الإيطالية روما؛ حيث سيناقش الأعضاء آليات التقييم لتحديد الفائزين بالجائزة في دورتها الثالثة 2022.

وقال الأزهر الشريف - في بيان - "إن الاجتماع في روما فرصةً ثمينة للجنة التحكيم لمناقشة دورها بوصفها لجنة محايدة، فضلًا عن مناقشة السبل التي يمكن من خلالها النهوض بقيم ومبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية من خلال عملنا واتخاذ القرار بشأن الفائزين لعام 2022."

وتضم لجنة التحكيم كلا من: الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، ومحمدو إيسوفو، رئيس جمهورية النيجر السابق والحائز على جائزة "إبراهيم للإنجاز في القيادة الإفريقية" لعام 2020، وخوسيه راموس هورتا، الرئيس السابق لتيمور الشرقية والحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1996، وفومزيل ملامبو- نكوكا، نائب رئيس جنوب إفريقيا سابقا والوكيل السابق للأمين العام للأمم المتحدة، والكاردينال مايكل تشيرني، وكيل قسم المهاجرين واللاجئين بالكرسي الرسولي، والدكتورة ليا بيسار، رئيسة مبادرة مشروع علاء الدين.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا افتراضيًا في 10 أغسطس هذا العام، عقب الإعلان عن فتح باب تلقي الترشيحات للجائزة في الأول من يوليو الماضي، ومن المتوقع أن يشارك أعضاء لجنة التحكيم خلال الاجتماعات المزمع عقدها في روما في مناقشات متعمقة حول معايير الترشيحات التي وصلت للجنة حتى الآن والتي شملت إتاحة الفرصة لترشيح الشخصيات والمؤسسات التي قدمت اسهامات جليليةٍ للإنسانية من شتى بقاع العام. كما سيناقشون آليات التقييم التي ستعتمدها لجنة التحكيم في اختيار الفائزين لعام 2022.

وجائزة زايد للأخوة الإنسانية هي جائزة عالمية مستقلة تحتفي بجهود الأفراد والكيانات التي تقدّم إسهامات جليلة تهدف إلى تقدم البشرية وتعزيز التعايش السلمي، وتشمل مكافئة مالية قدرها مليون دولار أمريكي.

أما عن الجهة المانحة للجائزة فهي اللجنة العليا للأخوة الإنسانية وهي لجنة دولية مستقلة تأسست لتعزيز قيم الأخوة الإنسانية في المجتمعات حول العالم وتحقيق تطلعات وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقَّعها قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب عام 2019م، في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، برعاية من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي وراعي الأخوة الإنسانية. وأصبح الرمزان العظيمان أول فائزين فخريين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية.

الجدير بالذكر أن آخر موعد لتلقي ترشيحات الجائزة لدورة 2022 هو الأول من ديسمبر 2021م. وسيتم الإعلان عن الفائزين في الرابع من فبراير2022م.

ويُمكن للجهات المؤهلَة تقديم ترشيحاتها للجائزة من خلال الموقع الرسمي لجائزة زايد للأخوة الإنسانية على الرابط التالي: https://zayedaward.org/.