رفعت الحكومة البريطانية نصيحة "لا تسافر" عن أكثر من 30 دولة ما يعني أن تأمين السفر سيغطيها مرة أخرى، وفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

ولم تعد وزارة الخارجية تنصح بعدم السفر إلى 30 دولة مدرجة في القائمة ما يعني أن البريطانيين يجب أن يكونوا الآن قادرين على السفر لهذه الدول فترة العطلات القادمة.

من بين هذه الدول الجزائر وأرمينيا وبنجلاديش وبيلاروسيا وبنين وجزر القمر وجيبوتي وغينيا الاستوائية وفيجي وغامبيا وغينيا وكازاخستان وكوسوفو وليبيريا ومدغشقر وماليزيا وجزر مارشال والسنغال وتوجو والكونغو وغانا، ومن المتوقع رفع النصيحة بعدم السفر إلى المزيد من الدول في الأيام القليلة القادمة.

ومع ذلك، يمكن للحكومة إعادة القواعد في "ظروف استثنائية" بما في ذلك إذا غمر تفشي المرض الرعاية الصحية المحلية.

ولن يضطر المسافرون الذين حصلوا على التطعيم المزدوج والعائدون من دولة غير مدرجة في القائمة الحمراء إلى إجراء اختبار ما قبل المغادرة أو قبل الوصول إلى المملكة المتحدة.