أعرب أعضاء بارزون بحكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن اعتقادهم بأن الأمر سيستغرق 10 سنوات لإكمال مشروع "رفع المستوى" الدولة، وأقروا بأن الناخبين سيتألمون على طول الطريق.

وقال أحد الوزراء في الحكومة البريطانية لصحيفة الإندبندنت -حسبما نقلت عبر موقعها الاليكتروني اليوم- إن ثمة حاجة إلى إجراءات لجذب المواطنين مثل التخفيضات الضريبية قبل الانتخابات المقبلة" باعتبارها إشارة "شكر" ، للناخبين لأنهم سيتحملون سنوات من ارتفاع الأسعار وتقلص الدخول التي تنتظرنا.

ونسبت الصحيفة إلى الوزراء قولهم -في حديث خاص في مؤتمر الحزب هذا الأسبوع في مانشستر- إنه سيتعين تأجيل الانتخابات العامة المقبلة إلى آخر لحظة ممكنة في عام 2024 على أمل أن يتاح للناخبين الوقت لملاحظة التطورات في حياتهم التي ستنتج عن خطط الحكومة.

لكن الجميع أصروا على أن جونسون نفسه سيرغب في رؤية المشروع حتى النهاية ، رافضا الاقتراحات القائلة بأنه قد يفسح المجال لقائد آخر.

وقال أحد الوزراء -دون أن تحدد الصحيفة اسمه- "بصرف النظر عن أي شيء آخر ، فهو تنافسي للغاية".

وأضافت الصحيفة أنه يُنظر إلى استمرار جونسون في منصبه باعتباره مفتاحا لاستكمال جدول أعمال مشروع رفع المستوى.