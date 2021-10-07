شوهد طائر بلشون الليل ذو الأذن البيضاء المهدد بالانقراض، في محمية أيلاوشان الطبيعية الوطنية في مقاطعة يوننان جنوب غربي الصين السبت ليلا، حسبما ذكرت سلطات الغابات المحلية

ويقدر الخبراء أن الصين حاليا موطن لأقل من 200 طائر من هذا النوع.

وقال ليانغ تاو، مسؤول بالمحمية، إن الطائر المهدد بالانقراض رُصد عند نقطة رصد الساعة العاشرة مساء يوم السبت. ويوجد هذا النوع بشكل رئيسي في مقاطعات هاينان ويوننان وسيتشوان وقويتشو.

وفي عام 2000، تم تصنيف الطائر على أنه مهدد بالانقراض ووضع ضمن فئات القائمة الحمراء التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وظل كذلك منذ ذلك الحين. وحاليا يعد حيوانا بريا محميا من الدرجة الأولى في الصين، وفقا لما قال.