أعلن المدير التنفيذي لشركة "تليجرام" بافيل دوروف، زيادة عدد مستخدمي تطبيق المراسلة الخاص بالشركة، بـ70 مليون مستخدم جديد.

وأشار موقع "ذا فيرج" التقني إلى أن هذه الزيادة تأتي عقب العطل الذي أصاب منصات "فيسبوك" "واتساب" و"انستجرام" التابعة لشركة "فيسبوك"، في 4 أكتوبر الجاري.

وقال دوروف " أقول مرحبا لمستخدمينا الجدد في تليجرام، أكبر منصة مراسلة مستقلة.. لن نخذلكم حين يفعل ذلك الآخرون".

وذكر الموقع أن تطبيق المراسلة المشفر "سيجنال" أشار إلى زيادة عدد مستخدميه بـ"الملايين".

وأشار "ذا فيرج" إلى حدوث بعض المشكلات التقنية في تطبيقي "تليجرام" و"سيجنال" خلال توجه المزيد من المستخدمين إليهم.