قرر البنك المركزي البولندي زيادة سعر الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ 2012، مستجيبا لضغوط الحكومة والمستثمرين من أجل التحرك لمواجهة معدل التضخم المرتفع والذي أدى إلى زيادة أسعار الفائدة في العديد من دول شرق أوروبا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن قرار البنك المركزي جاء بعد تصريح رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي إنه يتوقع تصرفا "مناسبا" من جانب البنك المركزي البولندي في مواجهة ارتفاع أسعار المستهلك في بولندا بأسرع وتيرة لها منذ عقدين.

وأعلن البنك المركزي زيادة سعر الفائدة الرئيسية من 1ر0% وهو مستوى منخفض قياسي إلى 5ر0% على خلاف توقعات جميع الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم. وسجلت العملة البولندية الزلوتي أكبر ارتفاع بين عملات الأسواق الناشئة في الوقت الذي استمرت فيه عمليات البيع الكثيف للسندات.

كان أدم جلابينسكي محافظ البنك المركزي البولندي قد قال قبل أقل من يوم إن زيادة سعر الفائدة وشيكة، لكنه لم يقل إنها حتمية.