دعا البيت الأبيض إلى فعل المزيد من العمل وإجراء إصلاحات بالنظر إلى مخاوف الخصوصية والثقة التي أثيرت بشأن عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، أن سكرتيرة البيت الأبيض الصحفية جين ساكي دعت "فيسبوك" إلى اتخاذ تلك الخطوة بعد إدلاء مديرة المنتجات السابقة في المنصة فرانسيس هوجين بشهادة أمام الكونجرس الأمريكي، بشأن مخاوف من إلحاق الشركة الضرر بصحة الأطفال العقلية وتأجيج الانقسامات.

بدورها، نفت منصة فيسبوك، عملاق شبكات التواصل الاجتماعي، ارتكاب أية مخالفات، أو أنها تروج للحقد والانقسامات في المجتمعات وتؤذي الأطفال.